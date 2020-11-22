ريال مدريد يُرحب برحيل نجم الفريق في يناير

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية إن الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم  ريال مدريد الإسباني اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف الملكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 
وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن إيسكو كان قد دخل في أزمة مع الفرنسي  زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لذلك باتت أيامه في الملكي معدودة وذلك بحسب تنبؤات الكثيرين. 
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو جلس مع زيدان ليخبره برغبته في الرحيل عن ريال مدريد خلال يناير المقبل ولم يعترض المدير الفني الفرنسي على ذلك. 
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان لم يكن متمسكًا بخدمات إيسكو ولم يحاول تغيير رأيه، حيث أنه تفهم رغبته في الحصول على مزيد من الدقائق في نادي آخر والحصول على فرصة أكبر. 
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن خطة إيسكو في الموسم الحالي كانت استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لزيدان خاصة بعدما فضل الملكي بقاءه ورحيل خيميس رودريجيز.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الأسابيع الأولى في الموسم الحالي وما حدث فيها كان دليلًا على أن زين الدين زيدان فقد الأمل في عودة إيسكو إلى المستوى الذي كان يقدمه في 2017.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإيفرتون الإنجليزي تعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع إيسكو حيث أن رحيله كان محتملًا منذ شهور لذلك بدأت بعض الأندية في التواصل معه.

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