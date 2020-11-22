موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يحل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا على نادي أولمبياكوس اليوناني يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولمبياكوس الدولي فى اليونان.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

ويتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي المجموعة برصيد 9 نقاط.

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