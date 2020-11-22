تعرف على موعد مباراة ريال مدريد المقبلة





يحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفا على نظيره إنتر ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



