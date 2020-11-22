تعرف على موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفا على نظيره إنتر ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا قد انتهت بفوز ريال مدريد على إنتر ميلان بنتيجة 2 / 1.

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