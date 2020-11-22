تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي بالبريميرليج





يستضيف اليوم الأحد نادي ليفربول نظيره ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:





حراسة المرمي : أليسون بيكر.





خط الدفاع: روبيرتسون، ريس ويليامز، ميلنر، ماتيب.





خط الوسط: فينالدوم، فابينهو، تياجو ألكانتارا.



