تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي بالبريميرليج

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم الأحد نادي ليفربول نظيره ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول. 

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي : أليسون بيكر. 

خط الدفاع: روبيرتسون، ريس ويليامز، ميلنر، ماتيب.

خط الوسط: فينالدوم، فابينهو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ماني، جوتا، فيرمينو.

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