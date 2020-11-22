تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي بالبريميرليج
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم الأحد نادي ليفربول نظيره ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:
حراسة المرمي : أليسون بيكر.
خط الدفاع: روبيرتسون، ريس ويليامز، ميلنر، ماتيب.
خط الوسط: فينالدوم، فابينهو، تياجو ألكانتارا.
خط الهجوم: ماني، جوتا، فيرمينو.