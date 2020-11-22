نجل ليلى مراد: الراحلة تألمت كثيرا من شائعة تبرعها لإسرائيل

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:27 ص
بوابة الفجر
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أكد أشرف أباظة، ابن الفنانة الراحلة ليلى مراد، أن والدته مرت بالعديد من الأزمات والنكسات في حياتها الشخصية والزوجية 

وأكد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أن الراحلة تألمت للغاية من إشاعة تبرعها لإسرائيل لأن هذا الأمر هو تشكيك في وطنتيها بالأساس.

بأن والدته لم تتدخل كثيرا في السياسة، وأنها كانت تحترم جميع الرؤساء الذين حكموا مصر.

وأوضح أباظة، أن  سبب نشره منشورًا عن والدته، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنه جاء في إطار الحنين للماضي

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