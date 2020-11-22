براد بيت يوزع حمولة شاحنة طعام على فقراء لوس أنجلوس
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:46 ص
وكالات
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ظهر نجم أفلام هوليود، براد بيت، في لقطات حديثة خلال توزيعه طعاماً وخضراوات للأسر محدودة الدخل التي تقطن بالمناطق السكنية الفقيرة بمدينة لوس أنجلوس.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن براد بيت قاد بنفسه الشاحنة التي كانت تحتوي على الأطعمة وصناديق الخضراوات، وقام أيضاً بتفريغ محتوياتها وتوزيعها على الفقراء الذين احتشدوا من حوله بالعشرات.
وأوضحت أن عددا كبيرا ممن تسلموا هذه المعونات من بيت، لم يدركوا أنهم في حضرة أحد أبرز نجوم هوليوود الحاليين.ظهر نجم أفلام هوليود، براد بيت، في لقطات حديثة خلال توزيعه طعاماً وخضراوات للأسر محدودة الدخل التي تقطن بالمناطق السكنية الفقيرة بمدينة لوس أنجلوس.
واصطفت حشود من الناس لإحضار الطعام من شاحنة قادها الفنان البالغ من العمر 56 عامًا وعكف على تفريغها لساعات وهو متنكرا، قبل أن يخلع قناعه، ليصرخ أحد الفقراء: "إنه براد بيت".