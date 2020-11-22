منى الشاذلي في عرض "الوصية" برفقة سيدة المسرح سميحة أيوب

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
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نشرت الإعلامية مني الشاذلى، مجموعة من الصور لها مع عدد من حضور مسرحية "الوصية" عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلقت على الصور قائلة:" كنت سعيدة بحضور عرض (الوصية) من إخراج خالد جلال على المسرح القومي.. وسعيدة بلقائي مع عملاقة المسرح السيدة سميحة أيوب".

العرض من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج خالد جلال، ويستمر العرض حتى السبت 21 نوفمبر الحالى، على خشبة المسرح القومى، وذلك ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب.

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