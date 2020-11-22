ضبط 118 جوالا من خام الذهب في أسوان

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط (عدد 3 سيارات نقل) مُحمل عليها (118 جوال بداخلها أحجار تحتوى على خام الذهب وزنت حوالى 4،750 طن- أداة حفر وتكسير الأحجار والصخور "هيلتى"- أسطوانة بوتاجاز).

بمواجهة قائديها اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب من الأحجار.

وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمني والمرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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