عاجل.. مصدر أمني يرد على شائعات الإخوان بشأن انتشار "كورونا" بين السجناء

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:08 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن الادعاء بانتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة، وأكد المصدر أنه بتاريخ 1032020 تم تعليق الزيارة بكافة السجون والليمانات التابعة لقطاع السجون، حرصًا على الصحة العامة للنزلاء، ووفقًا لقانون تنظيم السجون، وتم إعادة استئناف الزيارات بتاريخ 2282020 مع اتخاذ كافة  الإجراءات الوقائية والاحترازية والصحية.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب لتأليب الرأي العام في محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية داخل السجون.

كما يشار إلى اهتمام قطاع السجون بتقديم الرعاية الصحية لكافة النزلاء ومراعاة كافة التدابير الوقائية داخل السجون.

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