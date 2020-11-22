قوات الأمن تنقذ عددًا من المواطنين بعد انهيار جزء من عقارهم

تلقت غرفة عمليات نجدة الإسكندرية بمديرية الأمن، بلاغًا باحتجاز عدد من الأشخاص داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، نظرًا لسقوط جزء من العقار الذى يقطنون فيه.





على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية والتوجه للعقار محل الواقعة، وتبين أن العقار "بناء قديم" مكون من أرضى وثلاث طوابق علوية يقطنه عدد 3 أسر وسقوط سلم العقار حتى الطابق الأرضي ، نتج عن ذلك إصابة أحد قاطنيه واحتجاز عدد 4 من قاطني الدور الأول والثاني.





وتمكنت القوات من خلال استخدام السلم الهيدروليكى من إنزال المُحتجزين، وتم نقل المصاب لإحدى المستشفيات، بالإضافة إلى أنه تقرر إخلاء العقار المشار إليه من الجهات المعنية، وتم التأكد من تنفيذ القرار ووضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.



