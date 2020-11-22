ابن ليلى مراد: أمي كانت تحافظ على صلاتها حتى آخر أيام حياتها





قال أشرف أباظة ابن الفنانة الراحلة ليلى مراد، إن والدته كانت تحافظ على الصلاة حتى آخر أيام حياتها.





وأضاف: خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "بعد دفنها جاءت إحدى المجلات إلى منزلها ووجدت المصحف وكانت قد وضعت إحدى الأشياء كعلامة للقدر الذي تقرأه من القرآن الكريم".





وأوضح أباظة سبب نشره بوست عن والدته، بأنه جاء في إطار الحنين للماضي.





وأشار إلى أن والدته مرت بالعديد من الأزمات والنكسات في حياتها الشخصية والزوجية.







