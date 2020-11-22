الكشف عن العقوبة المتوقعة على إمام عاشور بعد الطرد أمام نادي مصر





فجر عادل عقل، الخبير التحكيمي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن طرد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





وقال عادل عقل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "إمام عاشور يستحق الطرد في مواجهة الزمالك وإف سي مصر واللاعب مهدد بالإيقاف 4 مباريات".





وتابع: "إمام عاشور سيغيب عن لقاءي نصف نهائي ونهائي كأس مصر حال صعود نادي الزمالك".



