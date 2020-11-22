فنانة شهيرة تحصل على أغلى صابونة في العالم!

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:42 ص
بوابة الفجر
وكالات
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حازت فنانة خليجية مؤخرا على أغلى صابونة في العالم، وذلك أثناء زيارتها لشمال لبنان.

وأفادت تقارير أن الفنانة البحرينية، شيلاء سبت، نالت الهدية باهظة الثمن خلال زيارتها لقرية بدر حسون البيئية في ضهر العين في شمال لبنان.

والصابونة مزينة بالذهب الخالص، مع حفر اسمها بالمعدن نفسه، وأشار مقدمها إلى أنها الأغلى ثمنا في العالم، في مقطع مصور تداوله مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وتظهر شيلاء سبت في المقطع المصور المتداول وهي تتسلم أغلى صابونة في العالم، ما أحدث ضجة كبيرة على "السوشيال ميديا".

وكان مدير التسويق والعلاقات العامة في قرية "​بدر حسون​" البيئية، أمير حسون، أعلن في شهر يونيو/ حزيران عن نيل القرية جائزة "غينيس" لأغلى صابونة في العالم، التي يصل سعرها إلى 2800 ​دولار​ أمريكي.


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