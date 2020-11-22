كريم عبد العزيز يكشف لأول مرة تفاصيل إصابته بـ 12 جلطة بالرئة

وأشار خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على "دي إم سي" إلى أنه فوجئ بالأطباء خلال اصطحابه والدته للعلاج في بريطانيا أنهم يقومون باخباره بأنه مصاب بـ12 جلطة في الرئة ولا يجب أن يغادر المستشفى.





وأضاف: "أنا أعتقد أن إصابات الرئة لكوني مدخنًا وقتها ولم أكن أتعاطى شيئًا بخلاف تدخين السجائر".





وأكد أنه حين علم بخبر إصابته بـ12 جلطة في الرئة خاف جدًا على أولاده.



