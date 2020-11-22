موعد مباراة ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يستضيف ملعب سان باولو، مواجهة نارية تجمع بين نابولي وضيفه ميلان، في قمة مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان لتحقيق الفوز على نابولي، والمحافظة على صدارة الدوري الإيطالي، بينما يطمح نابولي في ملاحقة ميلان ويوفنتوس على الصدارة.

يحتل ميلان المركز الأول برصيد 17 نقطة، مقابل 14 نقطة لنابولي، يحتل بها المركز الرابع في البطولة.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهلاة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا الرابع بتوقيت الإمارات، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش.


تنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة beIN Sports HD4 ويديرها الحكم باولو فاليري.

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