إصابة شخص في انهيار جزئي بعقار في الإسكندرية

شهدت منطقة الرمل شرقي محافظة الإسكندرية، مساء السبت، انهيار جزئي في عقار، ما أدى إلى إصابة شخص واحتجاز 4 آخرين بداخله، وذلك قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إخراجهم.





وتلقت غرفة عمليات نجدة الإسكندرية بمديرية الأمن، بلاغًا باحتجاز عددٍ من الأشخاص داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، نظرًا لسقوط جزء من العقار الذي يقطنون فيه.





على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، والتوجه للعقار محل الواقعة، وتبين أن العقار "بناء قديم" مكون من أرضي وثلاث طوابق علوية يقطنه عدد 3 أسر، وسقوط سلم العقار حتى الطابق الأرضي، نتج عن ذلك إصابة أحد قاطنيه واحتجاز عدد 4 من قاطني الدور الأول والثاني.





وتمكنت القوات من خلال استخدام السلم الهيدروليكي من إنزال المُحتجزين، وتم نقل المصاب لإحدى المستشفيات، بالإضافة إلى أنه تقرر إخلاء العقار المشار إليه من الجهات المعنية، وتم التأكد من تنفيذ القرار ووضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.





ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ وإنقاذ المحتجزين استحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر للقوات على الجهد المبذول.



