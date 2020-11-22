خبير تحكيمي: ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق عادل عقل، الخبير التحكيمي، على الحالات المثيرة للجدل في لقاءي الأهلي ضد أبو قير للأسمدة والزمالك ضد إف سي مصر، في ربع نهائي كأس مصر.

وقال عادل عقل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد سلامة حكم مباراة الأهلي وأبو قير وفق في جميع قرارته التحكيمية".

وتابع: "ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة لأنها من خارج المنطقة وليست حتى من على الخط".

ويذكر أن الزمالك سيواجه طلائع الجيش ضمن مباريات نصف نهائي كأس مصر الأول من ديسمبر.

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