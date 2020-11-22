عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 12 مليونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة، حوالي 12 مليون إصابة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

هذا، ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

واقترب عدد المصابين في العالم من 58 مليون مصاب، بينهم نحو 40 مليون حالة شفاء، وأكثر من مليون و343 ألف حالة وفاة.

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