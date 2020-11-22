شاهد.. وزير العدل يحبس دموعه على الهواء

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:20 ص
هدى عبدالرازق
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حبس المستشار عمر مروان، وزير العدل، دموعه أثنا حديثه عن شقيقه الشهيد محمد مروان، مشيرا إلى أن شقيقه كان يقضي فترة عمله في شمال سيناء أثناء استشهاده.

وأشار "مروان"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن شقيقه كان قاضي محكمة الجنح هناك، وكان يقضي أخر سنة في المدة المقررة، حيث أنه استشهد في شهر مايو، وكانت مدته ستنتهي في شهر أكتوبر، مضيفا متأثرا: "ربنا أراد يشرفنا باستشهاده".

هذا، وأطلقت وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحامًا جماهيرًا؛ بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.. وذلك في إطار حرص وزارة العدل على تطوير خدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتنويع أساليب تقديمها تيسيرًا على طالبي الخدمة.

كما يمكن لهذه الفروع المتنقلة إجراء معاملاتها لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، وذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف ( 01555559875 ) لحجز موعد.

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