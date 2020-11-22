حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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علقت الإعلامية رضوي الشربيني، على شائعات زواجها من زوج الإعلامية مني الشاذلي سمير يوسف رئيس مجموعة قناة cbc، عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قالت: "أنا مش مرتبطة ولما هرتبط كل الناس في مصر هتعرف.. مش مصر بس ده الوطن العربي كله هيعرف.. عشان أنا مش الست اللي بتعمل حاجة في الخفاء، حسب مواقع إعلامية.

وأضافت: "الجواز مش حرام ومش عيب، لكن أنا دلوقت مش مرتبطة خالص، بقول ده لأن في شخص مش محترم طلع عليا إشاعة مش محترمة.. لو أنت مبتحبنيش طلع اللي أنت عايزه مش هتكلم، لكن متضرش ناس تانية معايا، ليه تضر عيلة كاملة وراجل وست محترمين ملهمش ذنب، الناس دي إخواتي فعلا”.

وتابعت: "في ست تقبل إنها تتجوز راجل متجوز لكن أنا لا أقبل ده، مهما حصل، كل الناس يعرفوا هي مين رضوى الشربيني، وإن أنا نصيرة المرأة وبقول لكل ست ابعدي عن كل راجل متجوز، فأنا مش هكون أول ست تكسر قلب ست زي".

وختمت حديثها قائلة: "أنا مش مرتبطة وبربي بناتي وبشوف شغلي ومشاكل الستات واللي بنقدر نحله بنحله، ولما اتجوز هعلن للدنيا كلها".



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