مخرج "الوصية": جميع المشاركين في المسرحية شعروا أنهم يقومون بواجب وطني

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:40 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قال الفنان خالد جلال مخرج العرض المسرحي "الوصية"، أنهم لم يشعروا إطلاقًا بأنهم بذلوا أي مجهود امام نقطة دم واحدة تسيل من دماء أي شهيد استشهد في حب هذا الوطن.

وأشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اخر النهار" المذاع على قناة النهار" إلى أم جميع المشاركين في العرض المسرحى "الوصية" ادوا أدوارهم على أكمل وجة ولم يتساءلوا عن الاجر الذى سيتقاضونه.

وأكد مخرج "الوصية": "نحن جميعًا شعرنا أنه وطني يجب أن نقوم بتقديمه".

أخبار تهمك

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل إصابة وليد سليمان قبل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي

منذ ساعة

الأهلي يرفض فكرة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 10 ساعات

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 16 ساعة

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

منذ حوالي 8 ساعات

خبير تحكيمي: ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة

منذ 41 دقيقة

شاهد.. وزير العدل يحبس دموعه على الهواء

منذ 34 دقيقة

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

11:55 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

12:04 ص

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

09:47 م

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»