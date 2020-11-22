مخرج "الوصية": جميع المشاركين في المسرحية شعروا أنهم يقومون بواجب وطني

قال الفنان خالد جلال مخرج العرض المسرحي "الوصية"، أنهم لم يشعروا إطلاقًا بأنهم بذلوا أي مجهود امام نقطة دم واحدة تسيل من دماء أي شهيد استشهد في حب هذا الوطن.





وأشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اخر النهار" المذاع على قناة النهار" إلى أم جميع المشاركين في العرض المسرحى "الوصية" ادوا أدوارهم على أكمل وجة ولم يتساءلوا عن الاجر الذى سيتقاضونه.





وأكد مخرج "الوصية": "نحن جميعًا شعرنا أنه وطني يجب أن نقوم بتقديمه".



