ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهة ميلان ونابولي





انطلق اليوم السبت فاعليات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، بثلاثة مواجهات من العيار الثقيل حيث واجه كروتوني نظيره لاتسيو، فيما يلتقي سييزا بفريق أتالانتا، وأبرزها يوفنتوس وبكالياري.









حقق يوفنتوس فوزاً ثميناً على مضيفه كاليارى بهدفين نظيفين فى اللقاء الءي أقيم على ملعب "يوفنتوس آرينا"، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الكالتشيو الإيطالي.









استطاع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو تسجيل هدفى اليوفى فى الدقيقتين 38 و42، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف ويشارك السويدى زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان صدارة هدافى المسابقة.









وبهذا الفوز تمكن يوفنتوس من الوصول لوصافة جدول ترتيب الدورى الإيطالى مؤقتا برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ميلان متصدر الترتيب الذى سيواجه نابولى مساء الأحد، بينما يحتل كاليارى المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط.













وفيما يلي سيعرض لكم الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهة ميلان و نابولي:-





1- ميلان، 17 نقطة.





2- يوفنتوس ، 16 نقطة.





3- ساسولو، 15 نقطة.





4- نابولي، 14 نقطة.





5- روما، 14 نقطة.





6- أتالانتا، 13 نقطة.





7- إنتر ميلان، 12 نقطة.





8- هيلاس فيرونا، 12 نقطة.





9- لاتسيو، 11 نقاط.





10- سامبدوريا، 10 نقاط.





11- كالياري، 10 نقاط.





12- فيورنتينا، 8 نقاط.





13- سيبيزا، 8 نقاط.





14- بولونيا، 6 نقاط.





15- بارما، 6 نقاط.





16- بينفينتو، 6نقاط.





17- تورينو، 5 نقاط.





18- جنوى، 5 نقاط.





19- أودينيزي، 4 نقاط.



