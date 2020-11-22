أول تعليق من الزمالك بعد طرد إمام عاشور أمام نادي مصر









علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على طرد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مباراة فريقه أمام إف سي مصر.





وأكد حمادة أنور في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " إمام عاشور مؤدب ومعملش حاجة في مباراة مصر وينقصة بعض الخبرات".





وتابع: "إمام عاشور له مستقبل كبير ومؤثر ضمن صفوف نادي الزمالك وفقط ينقصه بعض الخبرات".



