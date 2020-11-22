خبيرة تسويق: 2.2 مليار جنيه حجم صادرات مصر الزراعية سنويًا (فيديو)
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:51 ص
شيماء حسن
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قالت داليا قابيل، خبيرة التسويق الدولي، إن قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية لديه القدرة على زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيه سنويا.
وأضافت "قابيل"، خلال لقائها بالإعلامي محمد غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن مصر تصدر بنحو 2.2 مليار دولار من الحاصلات الزراعية و3.2 مليار دولار من الصناعات الغذائية، مشيرة إلى قدرة هذا القطاع على المشاركة بخطة الدولة لزيادة صادراتها بقيمة 100 مليا جنيه، وذلك بتطوير أداء الشركات المصرية المصدرة والاهتمام بضوابط ومعايير الأسواق المصدر إليها، مع الاهتمام بجودة المنتج وطرحه بالأسواق المحلية قبل تصديره.
وأوضحت خبيرة التسويق الدولي، أن نحو 130 شركة مصرية بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية تشارك بكبرى المعارض الدولية مما ساهم في تحسين سمعة المنتجات المصرية بأسواق العالم، الذي أصبحت يتهافت على المنتجات الغذائية المصرية التي تقدمها الشركات في المعارض العالمية، مشيرة إلى أن تطبيق معايير الجودة من أهم شروط فتح أسواق العالم أمام المنتجات المصرية خاصة في ظل الجهود التي يقوم بها مجلسي تصديري الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية من مساندة كبيرة لصغار المصدرين وأصحاب الابتكارات ووضع خطة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية.
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