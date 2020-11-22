وزير العدل: القضاء المصري بخير ومشرف وله سمعته العالمية (فيديو)

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الإرهابي أمام القاضي له كامل حقوقه، وكل محاميهم يحصلون على الفرصة الكاملة في الدفاع ثم يصدر القاضي حكمه.





وأشار "مروان"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن القضاء المصري بخير، وله سمعته العالمية، مؤكدا أن القضاء المصري مشرف بجميع صوره، وقضاء عريق وأصيل، ويجيد التعامل مع أصعب القضايا، وأنواع القضايا الصعبة ويصدر الأحكام التي يقتنع بها.





هذا، وأطلقت وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحامًا جماهيرًا؛ بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.. وذلك في إطار حرص وزارة العدل على تطوير خدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتنويع أساليب تقديمها تيسيرًا على طالبي الخدمة.



