كريم عبد العزيز: تزوجت زواجًا تقليديا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
Advertisements

قال النجم كريم عبد العزيز، إنه تزوج زواجًا تقليديًا عن طريق مقابلة أجراها مع زوجته الحالية.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على DMC: "والدى ووالدها أصحاب من زمان جدا وخلال المقابلة حصل انجذاب وراحة بينا، لأنى أنا مقدرش أتجوز بترشيح من العائلة أو جواز صالونات".

وأكد أن زوجته بالنسبة إليه هي حب عمره، مضيفًأ: " إحنا بقالنا 15 سنة متزوجين بعض".

وتابع: "الحب بالنسبالى زمان كنت بحب على نفسى وكنت بحب عشان حالة الحب نفسها".

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

خبير تحكيمي: ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة

منذ ساعة الا ربع

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

منذ ساعتين

حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي

منذ ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل إصابة وليد سليمان قبل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض فكرة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. وزير العدل يحبس دموعه على الهواء

منذ 37 دقيقة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 10 ساعات

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

11:55 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

12:04 ص

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

09:47 م

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»