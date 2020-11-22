كريم عبد العزيز: تزوجت زواجًا تقليديا





قال النجم كريم عبد العزيز، إنه تزوج زواجًا تقليديًا عن طريق مقابلة أجراها مع زوجته الحالية.





وأضاف خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على DMC: "والدى ووالدها أصحاب من زمان جدا وخلال المقابلة حصل انجذاب وراحة بينا، لأنى أنا مقدرش أتجوز بترشيح من العائلة أو جواز صالونات".





وأكد أن زوجته بالنسبة إليه هي حب عمره، مضيفًأ: " إحنا بقالنا 15 سنة متزوجين بعض".



