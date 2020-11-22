خبيرة تسويق: القارة السمراء سوق رائج للمنتجات المصرية (فيديو)

كشفت داليا قابيل خبيرة التسويق الدولي، أن مصر تخطط للمنافسة بقوة فى الأسواق الأفريقية بمنتجاتها من الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، عبر التصدير لـ 6 دول كبرى.





وأضافت قابيل خلال لقائها بالإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، انه سيتم زيادة الصادرات المصرية الى الأسواق الأفريقية من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية مثل معرض فوود افريكا، وتشكيل عدة بعثات للسفر الى الدول الأفريقية الكبرى وعمل تعاقدات للتصدير اليها مثل السودان وتنزانيا وبوروندى ورواندا ومدغشقر والكونغو، مشيرة الى أن زيادة الصادرات الى أسواق أفريقيا سوف يزيد حجم الصادرات المصرية بنحو 30 % خاصة وان بعض الدول مثل السودان وتنزانيا تعد ممرات الى دول افريقية أخرى.



