خبيرة تسويق: القارة السمراء سوق رائج للمنتجات المصرية (فيديو)

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:49 ص
شيماء حسن
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كشفت داليا قابيل خبيرة التسويق الدولي، أن مصر تخطط للمنافسة بقوة فى الأسواق الأفريقية بمنتجاتها من الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، عبر التصدير لـ 6 دول كبرى. 

وأضافت قابيل خلال لقائها بالإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، انه سيتم زيادة الصادرات المصرية الى الأسواق الأفريقية من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية مثل معرض فوود افريكا، وتشكيل عدة بعثات للسفر الى الدول الأفريقية الكبرى وعمل تعاقدات للتصدير اليها مثل السودان وتنزانيا وبوروندى ورواندا ومدغشقر والكونغو، مشيرة الى أن زيادة الصادرات الى أسواق أفريقيا سوف يزيد حجم الصادرات المصرية بنحو 30 % خاصة وان بعض الدول مثل السودان وتنزانيا تعد ممرات الى دول افريقية أخرى. 

وأوضحت خبيرة التسويق، أن التصدير لأسواق القارة الأفريقية سوف يدعم الصناعات المكملة للصناعات الغذائية المصرية ويطورها بحسب شروط ومعايير التصدير الى هذه الدول مثل التعبئة والتغليف وجودة المنتج وغيرها، مشيرة إلى ان السوق الأفريقية واعدة ويمكن إقامة العديد من المعارض الدولية المتخصصة للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية بها لما تتمتع بها هذه المنتجات من جودة عالمية وشهرة كبيرة وسط أسواق العالم مثل التمور المصرية بأنواعها المختلفة خاصة المجدول.

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