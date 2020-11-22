لاستقبال مصابي كورونا.. تجهيز مستشفيات رشيد والدلنجات بالبحيرة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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أكد الدكتور محمود طلحه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفيات رشيد والدلنجات لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك كمرحلة ثانية في حالة زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا بالمحافظة.

وتم تجهيز مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى رشيد، لاستقبال مصابي فيروس كورونا، على أن يكون الدخول من البوابة البحرية للدور الأرضي والذي سيتم تخصيصه لمرحلة الفرز، والدور الثاني للحجز والعلاج والدور الثالث للعناية المركزة بطاقة 20 سريرًا.

وأوضح "طلحة"، أن المبني القديم للمستشفى الذي تم تجديده ومبنى العيادات الخارجية ستعمل بكامل طاقتها إذا لم تستجد أمور خارج إدارة المستشفى، على أن يكون دخول جميع الحالات المرضية والطوارئ من الباب الرئيسي للمستشفى والاستقبال القديم سيكون مفتوحا لاستقبال جميع الحالات المرضية.

كما أوضح إن نسبة الشاغر في أسرة العناية المركزة بمستشفيات كفر الدوار "الشاملة" وصدر وحميات دمنهور، المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا بالمحافظة، لم تتعدى نسبة الـ 50%، لافتا إلى أن المديرية على أتم الاستعداد لأي عدد في حالة زيادة أعداد المصابين بالفيروس لا قدر الله.

كما أكد أنه تم مراجعة خط سير العمل بمستشفى الدلنجات المركزي، لمصابي فيروس كورونا، وتجهيزات أقسام الداخلي والرعاية المتوسطة بسعة 90 سرير و18 سرير عناية متوسطة، ووضع المستشفى في وضع الاستعداد كمرحلة ثانية في حالة زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا.

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