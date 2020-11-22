البنك الأهلي يدخل معسكرا مغلقا إستعداداً للدوري الممتاز

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
هدير أسامة
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دخل البنك الأهلي، معسكراً مغلقاً مساء أمس السبت استعداداً للموسم المقبل من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني محمد يوسف، بدء المعسكر بمدينة الإسماعيلية، لمدة أسبوعين.

ويخوض البنك الأهلي، خلال المعسكر 5 مباريات ودية للوقوف على مستوى اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية قبل بداية الموسم الجديد.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف خلال المعسكر، عمل انسجام بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد.

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