شاهد.. سيدة المطر تبكي على الهواء

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
سيدة المطر
سيدة المطر
داليا الحسين
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بكت السيدة نعمات عبد الحميد المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المطر" على الهواء أثناء حديث الإعلامي وائل الإبراشي عنها وقصة كفاحها.

وحاول الإعلامي وائل الإبراشي الترويح والتخفيف عنها قائلًا: "مكنتش عايزك تبكي في أول الحلقة".

وردت خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، اليوم السبت: "أنا بقالي 25 سنة بشتغل وبعمل ترمس في المكان ده"، مشيرة إلى أنها تعمل رغم الأمطار الصعبة.

وفي وقت سابق، علقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على صورة سيدة المطر قائلة: "هي ست مرزقة، اتصلت بنا سيدة إماراتية وتبرعت بشقة، وجالها أكتر من متبرع، مكنتش عاوزة تتحرك من مكانها قبل ما يجيلها شقة، ونفتح باب منظم في الوزارة للتبرع والتطوع للاستعداد للأزمات".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة "ON": "عندما قابلتها في مكتبي كان ذلك شيئا مشرفًا للغاية، وسننظم طريقة للتعامل مع مثل هذا النموذج المشرف".

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