وزير العدل عن الانتقال للعاصمة الإدارية: "مش هنعزل" (فيديو)

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:24 ص
عمر مروان
عمر مروان
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة لن تنتقل إلى العاصمة الإدارية بأكملها، معلقا: "إحنا مش هنعزل". 

وأشار "مروان"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن هناك قطاعات بالوزارة تتعامل مع المواطنين كالشهر العقاري، أو الطب الشرعي، ستظل مستمرة في عملها كما هي، أو ستوفر لها الحكومة مكان آخر، موضحا أن الجزء الإداري بالوزارة هو من سينتقل إلى العاصمة الإدارية

أطلقت وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحامًا جماهيرًا؛ بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.. وذلك في إطار حرص وزارة العدل على تطوير خدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتنويع أساليب تقديمها تيسيرًا على طالبي الخدمة.

كما يمكن لهذه الفروع المتنقلة إجراء معاملاتها لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، وذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف ( 01555559875 ) لحجز موعد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمر مروان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

منذ حوالي 11 ساعة

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفض فكرة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 22 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 19 ساعة

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن العقوبة المتوقعة على إمام عاشور بعد الطرد أمام نادي مصر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل إصابة وليد سليمان قبل نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان مكتب التوثيق المميز بـ "سيتي ستارز"

وزير العدل عن مكتب توثيق مدينة نصر: "كل المعاملات قائمة على النظام الحديث"

وزير الاتصالات عن مكاتب التوثيق المميزة: نقدم خدمة على أعلى مستوى

تنفيذًا للتكليف الرئاسي.. "العدل" تكرم المتميزين في الهيئات القضائية

شاهد.. وزير العدل: تطبيق التقاضى "أونلاين" في المحكمة الاقتصادية قريبًا

وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

09:47 م

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

08:30 م

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

11:55 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

12:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»