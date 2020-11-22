وزير العدل عن الانتقال للعاصمة الإدارية: "مش هنعزل" (فيديو)

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة لن تنتقل إلى العاصمة الإدارية بأكملها، معلقا: "إحنا مش هنعزل".





وأشار "مروان"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن هناك قطاعات بالوزارة تتعامل مع المواطنين كالشهر العقاري، أو الطب الشرعي، ستظل مستمرة في عملها كما هي، أو ستوفر لها الحكومة مكان آخر، موضحا أن الجزء الإداري بالوزارة هو من سينتقل إلى العاصمة الإدارية





أطلقت وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحامًا جماهيرًا؛ بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.. وذلك في إطار حرص وزارة العدل على تطوير خدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتنويع أساليب تقديمها تيسيرًا على طالبي الخدمة.



