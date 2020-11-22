موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:10 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يستضيف ملعب أنفيلد رود مساء اليوم الأحد 22 نوفمبر، مباراة ليفربول ضد ضيفه ليستر سيتي، في قمة مواجهت الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليستر سيتي لتحقيق الفوز واستعادة الصدارة مرة أخرى، بعد أن فقدها لمصلحة توتنهام، الذي فاز على مانشستر سيتي بثنائية.

بينما على الجانب الآخر، يأمل يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، في التغلب على الغيابات التي تضرب فريقه، وتحقيق النقاط الثلاث على حساب ليستر سيتي.

يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 18 نقطة، مقابل 17 نقطة لليفربول، يحتل بها المركز الرابع.

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والربع بتوقيت الإمارات، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.

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