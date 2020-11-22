"سيدة المطر": ياسمين صبري دعتني لزيارتها الإثنين المقبل
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:30 ص
داليا الحسين
Advertisements
قالت نعمات عبدالحميد، الشهيرة إعلاميًا بـ"سيدة المطر"، إن ياسمين صبري اتصلت بها وأعلنت لها أنها متكفلة تمامًا بها، وأرسلت لها مندوبين عنها وذلك لتواجدها خارج مصر.
وأضافت "عبدالحميد"، خلال لقائها في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الأولى المصرية، أن "صبري" دعتها لزيارتها هي وزوجها يوم الإثنين المقبل فور عودتها من الخارج.
وفي وقت سابق، علقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على صورة سيدة المطر قائلة: " هي ست مرزقة، اتصلت بنا سيدة إماراتية وتبرعت بشقة، وجالها أكتر من متبرع، مكنتش عاوزة تتحرك من مكانها قبل ما يجيلها شقة، ونفتح باب منظم في الوزارة للتبرع والتطوع للاستعداد للأزمات".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة "ON": "عندما قابلتها في مكتبي كان ذلك شيئا مشرفًا للغاية، وسننظم طريقة للتعامل مع مثل هذا النموذج المشرف".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا