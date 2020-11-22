"رمى مية نار على رأسها".. اتهام أب بتعذيب طفلته في أوسيم (صور)

تجري أجهزة الأمن بالجيزة تحقيقاتها في واقعة إتهام اب بتعذيب طفلته، وحرق رأسها بـ"ماء نار"، بمركز أوسيم شمال المحافظة.





تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغًا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من "عواطف.أ." جدة الطفلة "ساندي" عمرها 3 سنوات، تتهم والد حفيدتها بتعذيبها.





وقالت الجدة في بلاغها، إن خلافات أسرية بين والدي الطفلة انتهت بترك الأم لمنزل الزوجية منذ عامين، وإقامة الطفلة مع أبيها بمنزله.





وعن يوم الواقعة، أشارت الجدة إلى أن أحد جيران والد "ساندي" أبلغها بسوء حالة حفيدتها الصحية، ما دفعها إلى التوجه لقسم الشرطة واتهام الأب بتعذيب حفيدتها.





وأعد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة مأمورية وانتقلت رفقة الجدة، إلى منزل الأب وتبين عدم تواجده، وعُثر على الطفلة بها إصابات عبارة عن حروق بفروة الرأس إثر إلقائه مادة كاوية "ماء نار" على رأسها.



