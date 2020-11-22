"رمى مية نار على رأسها".. اتهام أب بتعذيب طفلته في أوسيم (صور)

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
إيمان عبد العاطي
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تجري أجهزة الأمن بالجيزة تحقيقاتها في واقعة إتهام اب بتعذيب طفلته، وحرق رأسها بـ"ماء نار"، بمركز أوسيم شمال المحافظة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغًا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من "عواطف.أ." جدة الطفلة "ساندي" عمرها 3 سنوات، تتهم والد حفيدتها بتعذيبها.

وقالت الجدة في بلاغها، إن خلافات أسرية بين والدي الطفلة انتهت بترك الأم لمنزل الزوجية منذ عامين، وإقامة الطفلة مع أبيها بمنزله.

وعن يوم الواقعة، أشارت الجدة إلى أن أحد جيران والد "ساندي" أبلغها بسوء حالة حفيدتها الصحية، ما دفعها إلى التوجه لقسم الشرطة واتهام الأب بتعذيب حفيدتها. 

وأعد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة مأمورية وانتقلت رفقة الجدة، إلى منزل الأب وتبين عدم تواجده، وعُثر على الطفلة بها إصابات عبارة عن حروق بفروة الرأس إثر إلقائه مادة كاوية "ماء نار" على رأسها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم بتحويل الطفلة للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير واف بحالتها الصحية، وسرعة ضبط وإحضار الأب لسماع أقواله، كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
"رمى مية نار على رأسها".. اتهام أب بتعذيب طفلته في أوسيم (صور)
"رمى مية نار على رأسها".. اتهام أب بتعذيب طفلته في أوسيم (صور)
"رمى مية نار على رأسها".. اتهام أب بتعذيب طفلته في أوسيم (صور)
"رمى مية نار على رأسها".. اتهام أب بتعذيب طفلته في أوسيم (صور)

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