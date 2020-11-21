بن شرقي يعود إلى القاهرة غدًا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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يصل الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة غدا الأحد، وذلك بعد انتهاء معسكر المنتخب المغربي وخوضه مباراتين بتصفيات أمم إفريقيا المقررة إقامتها في الكاميرون 2022.

ومن المقرر أن ينضم بن شرقي إلى معسكر الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويواجه الزمالك فريق الأهلي مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة في نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وحقق الزمالك فوز صعب على نادي مصر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، بعد أن قلب تأخره بهدف للفوز بهدفين. 

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