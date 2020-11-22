متحدث المترو: تحرير 1000 محضر عدم ارتداء الكمامة في أول أيام تطبيق الغرامات

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن أمس السبت كانت بداية تطبيق حملات فرض الغرامات على عدم ارتداء الكمامات داخل المترو تنفيذًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا.

وأضاف "عبدالهادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه تم تحرير 1000 محضر لركاب مخالفين بعد دخولهم من المترو.

وأشار إلى أنه تم تحرير المحاضر على المحطات، موضحًا أن هناك اتجاه لفرض غرامات فورية على من لا يرتدي الكمامة ولكن لم يتم تقدير قيمة الغرامة إلا بعد اجتماع مجلس الإدارة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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