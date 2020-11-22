متحدث المترو: تحرير 1000 محضر عدم ارتداء الكمامة في أول أيام تطبيق الغرامات

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن أمس السبت كانت بداية تطبيق حملات فرض الغرامات على عدم ارتداء الكمامات داخل المترو تنفيذًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا.





وأضاف "عبدالهادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه تم تحرير 1000 محضر لركاب مخالفين بعد دخولهم من المترو.





وأشار إلى أنه تم تحرير المحاضر على المحطات، موضحًا أن هناك اتجاه لفرض غرامات فورية على من لا يرتدي الكمامة ولكن لم يتم تقدير قيمة الغرامة إلا بعد اجتماع مجلس الإدارة.



