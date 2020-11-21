البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع الإسماعيلي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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نجح نادي البنك الأهلي في التعاقد مع أسامة إبراهيم، مدافع الإسماعيلي لمدة موسمين ضمن تدعيمات خط دفاع الفريق الأول استعداداً للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

ويسعى البنك الأهلي للتعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف.

وضم البنك مؤخراً صفقات جديدة وهم "محمد كوفي، لاعب الزمالك وسموحة والمصري، موسى دياوارا، لاعب الإنتاج الحربى، أحمد ياسين، لاعب مصر المقاصة السابق، ثنائي المصري بهاء مجدي، أحمد ياسر ، فادي فريد، مهاجم أسوان، ثنائي الأهلي شادي رضوان، محمد فخري، عاصم، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، محمد بسيوني، لاعب وسط إنبي، محمد الجمل، مدافع الإسماعيلي، محمد السيد أبو المجد "بوشا"، ظهير أيمن طلائع الجيش، أحمد السعدني، حارس حرس الحدود، محمود قاعود، مهاجم إنبي، محمود سيد، لاعب وسط المقاولون العرب، أحمد علي، مهاجم بيراميدز.

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