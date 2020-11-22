الأرصاد الجوية تكشف عن موعد موجة الطقس السيء المقبلة

كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد موجة الطقس السيء المقبلة، والمتوقع أن تشهدها أغلب محافظات الجمهورية مع نهاية هذا الأسبوع.





وقالت "شاكر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن ذروة الطقس السيئة التي شهدتها البلاد يوم الخميس الماضي ووصلت ذروتها الجمعة انتهت.





وأضافت، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس مع سقوط الأمطار الغزيرة على معظم السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، كانت متوسطة على القاهرة وخفيفة على محافظات شمال الصعيد.





وأشارت، إلى أن اليوم الأحد سيشهد تحسنًا كبيرًا في الأحوال الجوية، موضحة أن فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة ولكن لن تكون بغزارة الأمطار خلال اليومين الماضين ولن تسبب أي قلق أو مشاكل.





هذا، وتشهد البلاد فرصا متفاوتة لسقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية.





وفي بعض المناطق من الوجه البحري هناك فرصة لسقوط الأمطار متوسطة الشدة.





كذلك مناطق من على السواحل الشمالية مثل( السلوم – مطروح – سيدى برانى – الإسكندرية – رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش )،تكون أمطار متوسطة لغزيرة.





أما في بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، فتكون أمطار خفيفة لمتوسطة.





درجات الحرارة

وتشهد البلاد موجة من الطقس السيء وغير المستقر، وفيما يخص اليومين المقبلين، يتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو باردا على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.





وفيما يخص متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة فهي كالتالي:

القاهرة: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 16 درجة.

مطروح: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.

سوهاج: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

قنا: العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة.

أسوان: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.





الأمطار في الإسكندرية

ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة.