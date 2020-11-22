الأرصاد الجوية تكشف عن موعد موجة الطقس السيء المقبلة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
Advertisements
كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد موجة الطقس السيء المقبلة، والمتوقع أن تشهدها أغلب محافظات الجمهورية مع نهاية هذا الأسبوع.

وقالت "شاكر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن ذروة الطقس السيئة التي شهدتها البلاد يوم الخميس الماضي ووصلت ذروتها الجمعة انتهت.

وأضافت، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس مع سقوط الأمطار الغزيرة على معظم السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، كانت متوسطة على القاهرة وخفيفة على محافظات شمال الصعيد.

وأشارت، إلى أن اليوم الأحد سيشهد تحسنًا كبيرًا في الأحوال الجوية، موضحة أن فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة ولكن لن تكون بغزارة الأمطار خلال اليومين الماضين ولن تسبب أي قلق أو مشاكل.

هذا، وتشهد البلاد فرصا متفاوتة لسقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي بعض المناطق من الوجه البحري هناك فرصة لسقوط الأمطار متوسطة الشدة.

كذلك مناطق من على السواحل الشمالية مثل( السلوم – مطروح – سيدى برانى – الإسكندرية – رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش )،تكون أمطار متوسطة لغزيرة.

أما في بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، فتكون أمطار خفيفة لمتوسطة.

درجات الحرارة
وتشهد البلاد موجة من الطقس السيء وغير المستقر، وفيما يخص اليومين المقبلين، يتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو باردا على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وفيما يخص متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة فهي كالتالي:
القاهرة: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 16 درجة.
مطروح: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.
سوهاج: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
قنا: العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة.
أسوان: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

الأمطار في الإسكندرية
ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة.
وتجدَد سقوط الأمطار على مناطق متفرقة في المحافظة اليوم السبت، صاحبها نشاط في حركة الرياح وانخفاضًا في درجات الحرارة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر امطار غزيره الفجر الطقس اليوم الطقس الأمطار اليوم الأرصاد الآن

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

الكشف عن الموقف النهائي لمصابي الزمالك

منذ ساعة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

منذ 41 دقيقة

باتشيكو يُطالب رئيس الزمالك بصفقتين سوبر في الدفاع والهجوم

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل إصابة وليد سليمان قبل نهائي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 7 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 15 ساعة

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

إيسكو يحسم موقفه مع ريال مدريد

منذ ساعة

الأهلي يرفض فكرة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ 37 دقيقة

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعتين و 34 دقيقة

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار بالصعيد والعظمى في القاهرة 26 (فيديو)

الأرصاد: انحفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 23 (فيديو)

محافظ الإسكندرية: مواعيد الأمطار تغيرت في الأعوام الأخيرة بسبب الاضطرابات المناخية.. فيديو

"الأرصاد" تحذر هذه المناطق من الأمطار

توقعات حالة الطقس ليومين مقبلين.. انخفاض درجات الحرارة واستمرار الأمطار

الصرف الصحي بالقاهرة: السيطرة على مناطق تجمعات مياه الأمطار بفضل التعامل السريع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 م

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

12:04 ص

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

07:41 م

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

09:47 م

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»