شاهد.. إعلامي يوجه رسالة لمحمد رمضان بعد صورته مع الفنان الإسرائيلي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:49 ص
محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي
محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي
شيماء حسن
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علق الإعلامي، محمد علي خير، على الصورة التي جمعت الفنان محمد رمضان بفنان إسرائيلي يدعى عمير آدام بصحبة الإعلامي الإماراتي محمد المرزوقي.

وقال "خير" خلال تقديم برنامجه "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "الإعلامي الإماراتي محمد المرزوقي نشر صورة تجمع بالفنان محمد رمضان وفنان إسرائيلي يدعى عمير آدام، وبعد ذلك حذفها".

وأضاف: "بعدها قام فنان إسرائيلي آخر يدعى إيلاد تسافاني بنشر صورة على انستغرام تجمعه بالفنان محمد رمضان، وأنا متفاجئ إن أغلبية نقاد مصر مش عايزين يعلقوا على الخبر، يبدو أنهم قلقانين منه يعني وعاملين حسابه".

وتابع: "نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي رفض التعليق واكتفى بالبيان التي ستصدره النقابة، وأنا وجهت نصيحة قبل كدة للفنان محمد رمضان، وشايف أنه موهوب، بس لازم يكون فيه حد جنبه".

واستطرد: "على ما أعتقد لو دفع 50 أو 100 ألف وهو بيكسب كويس لازم يكون فيه مستشار صحفي وفني وسياسي واجتماعي لأن مثل هذه الصورة من الممكن أنها تعملك مشاكل لا يمكن أن تتخيلها".

إلى ذلك، علق أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على واقعة نشر صورة للفنان محمد رمضان، مع فنان إسرائيلي. 

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد": "تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة"، متابعا: "رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي".

وتابع:"لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي"، مشيرا إلى أنه سيستدعي رمضان رسميا إلى النقابة ويطالبه بنشر بيان رسمي لإيضاح الحقيقة.

وأردف: "نحن النقابة الفنية الوحيدة التي شطبت عضوا حينما أعلن تطبيعه مع إسرائيل وهو الأستاذ علي سالم، لست مدافعا عن أحد، لكني أعرض الصورة بحيادية تامة".

وأكد أن الاتحاد العام للنقابات ضد التطبيع، معلقا:موقفنا واضح وضد التطبيع:.

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