باتشيكو يوجه رسالة خاصة للاعبي الزمالك بعد التأهل لنصف نهائي الكأس

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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وجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشكر لجميع اللاعبين بعد الفوز على فريق مصر والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وقال باتشيكو عقب انتهاء المباراة بأن اللاعبين قدموا مباراة جيدة ونجحوا في فرض سيطرتهم على المباراة، والصعود إلى الدور المقبل في البطولة بالرغم من صعوبتها.

وأضاف :" نسعى إلى مواصلة النتائج الطيبة وإسعاد جماهير نادي الزمالك، نحن نثق في اللاعبين واثق في شخصيتهم الكبيرة التي ظهرت في مباراة اليوم".

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