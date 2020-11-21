إيسكو يحسم موقفه مع ريال مدريد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة حدثت في مستقبل الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني الذي لا يعيش أفضل لحظاته مع الفريق الملكي.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن إيسكو أبلغ إدارة ريال مدريد برغبته في الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الشتوية في ينايرالمقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إيسكو سئم من وضعه الحالي مع ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي في حين ستطلب إدارة الميرينجي من 60إلى70 مليون يورو مفابل التخلي عنه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الإسباني البالغ من العمر28 عاماً ارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية على رأسها إيفرتون الإنجليزي ويوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين.

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