أمريكا تنشر قاذفات B-52H بقواعدها بالشرق الأوسط

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
Advertisements

 

  

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن القوات الجوية نشرت قاذفتها من نوع "B-52H" في قواعدها في الشرق الأوسط.

 

وقامت أطقم طائرات "B-52H" المعروفة باسم "ستراتوفورتريس" التابعة للقوات الجوية الأمريكية بقاعدة مينوت الجوية، بمهمة قصيرة المدى وطويلة المدى في الشرق الأوسط في 21 نوفمبر، لردع العدوان وطمأنة شركاء الولايات المتحدة والحلفاء.

 

وأشارت القيادة المركزية إلى أن هذه المهمة المستمرة تظهر قدرة الجيش الأمريكي على نشر القوة الجوية القتالية في أي مكان في العالم في غضون مهلة قصيرة، والاندماج في عمليات القيادة المركزية للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين.

 

وقال الجنرال غريغ جويلو، قائد سلاح الجو التاسع في القوات الجوية المركزية: "تسلط مهام فرقة عمل القاذفات الضوء على قدرات القوات الجوية الأميركية القوية والمتنوعة التي يمكن إتاحتها بسرعة في منطقة القيادة المركزية الأمريكية".

 

وأضاف: "إن القدرة على تحريك القوات بسرعة داخل وخارج وحول المسرح للاستيلاء على المبادرة والاحتفاظ بها واستغلالها هي المفتاح لردع أي عدوان محتمل".

 

وتابع: "تساعد هذه المهام أطقم القاذفات على التعرف على المجال الجوي للمنطقة ووظائف القيادة والتحكم وتسمح لهم بالاندماج مع الأصول الجوية للولايات المتحدة والشركاء في مسرح الأحداث، مما يزيد من الاستعداد العام للقوة المشتركة".

 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تلتزم بالحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة في جميع أنحاء المنطقة وحمايتها.

 

وكان آخر وجود قاذفة بعيدة المدى للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في أوائل عام 2020.

 

أخبار تهمك

الكشف عن الموقف النهائي لمصابي الزمالك

منذ أقل من ساعة

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

منذ نصف ساعة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 8 ساعات

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعتين و 23 دقيقة

باتشيكو يُطالب رئيس الزمالك بصفقتين سوبر في الدفاع والهجوم

منذ ساعة و 25 دقيقة

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ ثلث ساعة

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

منذ حوالي 6 ساعات

إيسكو يحسم موقفه مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض فكرة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل إصابة وليد سليمان قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 م

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

12:04 ص

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

07:41 م

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

09:47 م

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»