"أمها في غيبوبة".. والد ضحية الأمطار يكشف تفاصيل الحادث

روى رمضان حسين، والد الطفلة جنى التي توفيت نتيجة الصعق بأحد شوارع مصر الجديدة، تفاصيل الحادث قائلاُ إن عمود الكهرباء حدث به ماس كهربائي، وتسبب في "كهربة" المياه كلها، مشيرا إلى أن ابنته كانت متوجة لشراء خبز من مخبز بجوار المنزل، وتعرضت للصعق من المياه دون ان تلمس عمود الإنارة بالشارع، موضحا: "عمود النور أصدر نيران من الأعلى وتسبب في كهربة المياه، وكان لابد من فصل الكهرباء عنه".





وأضاف "حسين"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة on: "المنطقة كلها قدمت بلاغات منذ أسبوعين على هذا العمود بالتحديد لأن أسلاكه مكشوفة، وهناك كابل أخر سقط خلال فترة الطقس السيء ، وقبل أن تتعرض ابنتي للحادث بثلث ساعة تقريبا، قام مواطنون بالإبلاغ عن أن هناك عمود مكشوف وقد يؤذي المارة مع سقوط الأمطار، ولكن لم يأتي أحد وبعدها مباشرة صعقت ابنتي وتوفيت".





وتابع: "كنت في العمل وعرفت ما حدث لابنتي فور وصولي إلى المنزل، ووالدتها دخلت في غيبوبة واستفاقت من جديد، وأنا أنتظر تحقيقات النيابة والقضاء العادل وأنتظر أن يأخذ القانون مجراه".





لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء بسبب الامطار في شارع هارون الرشيد بمنطقة مصر الجديدة.





وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي بمصرع طفلة اثناء سيرها في شارع هارون الرشيد دائرة القسم.





انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات توفيت إثر تعرضها لصعق كهربائي ، تم نقلها الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.





استمع رجال المباحث لشهود عيان فأكدوا أنه أثناء سير الطفلة تعرضت للصعق نتيجة غرق الشوارع بالأمطار .



