رسمياً .. مهاجم المنيا ينضم للحمام بالقسم الثاني

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي بقيادة عدلي رسلان في التعاقد مع وائل علي مهاجم المنيا وجمهورية شبين لتدعيم خط هجوم الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور مهندس الصفقات عبد المولي مهني مدير الكرة، وعماد عبد المولي المدير الإداري ووكلاء اللاعب أحمد عمر، ومحمد الشريف.

وأعلن الفريق المطروحي قبل إنضمام علي التعاقد مع عشرة لاعبين وهم: علي حسين مدافع نادي النجوم ، والتعاقد مع أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة ، والتعاقد مع عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة ، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي،وأسامة رجب لاعب سوهاج، وأيمن شعبان لاعب قنا، وأوكا حارس بني سويف، وعظيمة لاعب النصر للتعدين والألومنيوم، وشريف دومينيك لاعب شباب سموحة،و مصطفي عادل لاعب النصر للتعدين.


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