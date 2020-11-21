زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال
السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:55 م
وكالات
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رأى الفرنسي زين
الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن الفريق كان يستحق ما هو أكثر من التعادل في
المباراة التي انتهت بالتعادل مع مضيفه فياريال 1 - 1 يوم السبت في المرحلة العاشرة
من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال زيدان عقب
المباراة في تصريحات نشرها نادي ريال مدريد بموقعه على الإنترنت :خسرنا نقطتين، لكن
يجب تهنئة اللاعبين لأنهم قدموا أداء جيدا.
وأضاف :بالنظر
إلى المباراة التي قدمناها، كنا نستحق المزيد، ولاسيما في الشوط الأول. أنا مستاء لأن
اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا.
وتابع : سيطرنا
على مجريات المباراة لكنهم نجحوا في إدراك التعادل. هذا أمر ممكن في كرة القدم. كان
لدينا اليوم فرصة للفوز بالنقاط الثلاث، ومن المؤسف أننا لم نحصدها.