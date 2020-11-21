طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة أوناجم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تعرض المغربي محمد اوناجم لاعب وسط الفريق لشد خفيف في العضلة الأمامية قبل انطلاق مواجهة إف سي مصر في بطولة كأس مصر.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على إراحة اللاعب وعدم مشاركته في المباراة لعدم تفاقم إصابته قبل مواجهة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر ان يخوض اللاعب برنامجا تأهيليا خلال الأيام المقبلة استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على نادي مصر بهدفين لهدف بربع نهائي كأس مصر ليتأهل لنصف نهائي البطولة.

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