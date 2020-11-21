رقم سلبي لريال مدريد بعد التعثر أمام فياريال





تعثر ريال مدريد أمام فياريال، بالتعادل بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.





وافتتح ماريانو دياز شريط التسجيل في الدقيقة الثانية، بعدما تلقى تمريرة رائعة من داني كارفاخال، فيما سجل فياريال هدف التعادل في الشوط الثاني، عن طريق جيرارد مورينو.





وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن ريال مدريد حقق 4 انتصارات فقط في آخر 12 مباراة ضد فياريال، حيث انتهت المباريات الأخرى بـ6 تعادلات وهزيمتين.





وأوضحت الشبكة المذكورة، أن ريال مدريد لم يحافظ على نظافة شباكه في مبارياته الـ8 الأخيرة في كل البطولات، كما احتُسبت ضده 4 ضربات جزاء في آخر مباراتين.





وبخصوص إدين هازاراد، قالت الشبكة المذكورة، إن المهاجم البلجيكي لم يسدد أي كرة على مرمى فياريال، ولم يصنع أي فرصة، رغم مشاركته في 65 دقيقة.



