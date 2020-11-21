نجم الملكي مطلوب في أتلتيكو مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي أتلتيكو مدريد أعربوا عن اهتمامهم بالتعاقد مع الدومينيكاني ماريانو دياز نجم هجوم ريال مدريد.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن دياز رفض الرحيل عن ريال مدريد في أكثر من مناسبة كان آخرها الصيف الماضي وتحديدًا إلى بنفيكا البرتغالي على الرغم من خروجه من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن العديد من الأندية أعربت عن اهتمامها بالتعاقد مع دياز أبرزها أولمبيك ليون الفرنسي وويستهام وكريستال بالاس وإيفرتون الإنجليزيين.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع دياز على شاكلة ماركوس يورنتي لتدعيم خط هجوم فريقه.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن يورنتي انتقل من ريال مدريد إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2019 مقابل 30 مليون يورو وقدم مستويات مميزة تحت قيادة سيميوني.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن سيميوني يبحث عن رأس حربة جديد إلى جوار الثنائي الأوروجواياني لويس سواريز والإسباني دييجو كوستا خاصة بعد رحيل ألفارو موراتا إلى يوفنتوس الإيطالي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يتقدم أتلتيكو مدريد بعرض لشراء ماريانو دياز في يناير المقبل خاصة وأن ريال مدريد لا يميل إلى إعارته.



