باتشيكو يُطالب رئيس الزمالك بصفقتين سوبر في الدفاع والهجوم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مرتضى منصور رئيس النادي، الصفقات التي يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرغب باتشيكو في تدعيم خط الدفاع بضم صفقة قوية، بالإضافة إلى تدعيم مركز رأس الحربة بضم مهاجم سوبر، في ظل الأنباء التي تشير إلى اقتراب رحيل مصطفى محمد.

وكان الزمالك قد تعاقد مع حمزة المثلوثى لاعب فريق الصفاقسي التونسي، فى صفقة انتقال حر.

ونجح الزمالك في التأهل على حساب نادي الرجاء، إلى المباراة النهائية بعد الفوز عليه في مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية، والذي نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

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