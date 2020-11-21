الفجر الرياضي الفجر الرياضي حكام مباريات الأحد في دوري مراكز الشباب بالمنوفية السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:00 م مصطفى الجندي Advertisements Advertisements حكام مباريات الأحد في دوري مراكز الشباب بالمنوفية أخبار تهمك تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو منذ ساعة صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم منذ حوالي 7 ساعات طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا منذ حوالي 13 ساعة كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني منذ ساعتين و 15 دقيقة طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين منذ ساعتين و 36 دقيقة تفاصيل إصابة وليد سليمان قبل نهائي القرن منذ ساعة و نصف مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة منذ ساعة و 18 دقيقة الأهلي يحسم الصفقة الرابعة منذ حوالي 5 ساعات طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو) منذ حوالي 9 ساعات الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري منذ حوالي 8 ساعات باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر بالكأس منذ حوالي 4 ساعات شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر منذ حوالي 5 ساعات موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 3 ساعات الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 4 ساعات